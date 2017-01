Fallecen peloteros Yordano Ventura y Andy Marte en accidentes

REPÚBLICA DOMINICANA.- Los peloteros Yordano Ventura y Andy Marte fallecieron en diferentes accidentes automovilísticos en República Dominicana, la madrugada del domingo, informaron las autoridades del país caribeño.

Ventura, uno de los principales lanzadores de Reales de Kansas City, falleció en un accidente en la carretera Juan Adrián de San José de Ocoa, en el sur de la isla, informó el coronel Jacobo Mateo Moquete, director de comunicaciones de la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de República Dominicana.

Ventura, de 25 años, había jugado cuatro temporadas en las Grandes Ligas y estaba contratado por los Reales hasta el 2019.

It is with a heavy and broken heart that we confirm the passing of Yordano Ventura. The club will release a statement soon. #RIPAce

