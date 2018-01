Muere el fundador de IKEA, Ingvar Kamprad, a los 91 años

CIUDAD DE MÉXICO.- Ingvar Kamprad, fundador de la fabricante sueca de muebles, IKEA, falleció el sábado a los 91 años “tras una corta enfermedad”.

Kamprad amasó una fortuna de 43 mil 300 millones de dólares convirtiéndose en el tercer hombre más rico de Europa, al introducir muebles originales a precios económicos y que los usuarios pudieran armar.

De acuerdo con el primer ministro sueco, Stefan Lövne, fue “un emprendedor único que participó en la exportación de Suecia al mundo”, coincidió el rey Carlos XVI Gustavo de Suecia.

La confirmación de su muerte la hizo la fabricante a través de un comunicado emitido este domingo, según la cual Kamprad habría fallecido en su casa de Smaland, de donde era oriundo.

The founder of IKEA and one of the greatest entrepreneurs of the 20th century, Ingvar Kamprad, has passed away at the age of 91. pic.twitter.com/wXVXgPluXF

