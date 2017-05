Fallece el fundador de Fox News

LOS ÁNGELES.- A través de sus redes sociales, Fox News informó del fallecimiento de su fundador y ex presidente, Roger Ailes.

El hombre fue un asesor allegado al actual propietario de esa cadena, Rupert Murdoch.

Breaking News: Former Fox News chairman and CEO Roger Ailes has died, his family announced. pic.twitter.com/AksPdNSZaI

— Fox News (@FoxNews) 18 de mayo de 2017