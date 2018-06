Fallece el escultor mexicano Fernando Cano a los 79 años de edad

CIUDAD DE MÉXICO.- El escultor Fernando Cano, quien por décadas forjó en sus esculturas las emociones del alma, falleció a los 79 años.

La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) lamentó a través de Twitter el deceso del escultor, cuyo nombre honra la galería de la casa de estudios.

“Ha muerto Fernando Cano: el hombre de los sueños en acero, que devolvió a los pasillos universitarios el asombro y la ternura. Detenernos a contemplar y disfrutar sus esculturas será nuestro homenaje”.

De acuerdo con el Programa Editorial de la UAEM Fernando Cano, conocido como el “Escultor de Fuego”, nació el 29 de mayo de 1939. Fue hijo del pintor y escultor Juan Cano Huitrón y de la señora Aurora Cardoso Eguiluz.

El creador fue uno de los escultores más importantes del Estado de México. Entre sus obras destacan “El Muro”, “No pasarás” y “Una vez más tú y una vez más Yo, sin rastro de nosotros”.

Impartió clases de escultura y dibujo en la UAEM y en la Escuela de Bellas Artes del Estado de México. Recibió en 2013 el Doctor honoris causa por la UAEM.

Trabajó por primera vez la escultura en hierro forjado en el taller de la actriz Esther Fernández donde se inicia al lado del también escultor Pedro Cervantes. Un año después se vuelve independiente.

Realizó más de 100 exposiciones individuales y realizó obras monumentales en el performance “Resonancias del fuego”.

En un video de YouTube, en el marco de exposición “50 años forjando emociones” y la galería recibe el nombre de Fernando Cano, el artista aseguró que no se lo merecía porque lo único que había hecho había sido trabajar y hacer lo que le gusta. “Es un honor que no me cabe pensar que mi nombre va a estar en un espacio de ese tamaño”.