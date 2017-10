Fallece el actor John Dunsworth, famoso por la serie “Trailer park boys”

LOS ÁNGELES.- El actor canadiense John Dunsworth, afamado por participar en la serie “Trailer park boys”, falleció a los 71 años de edad, tras batallar con una breve enfermedad, informó su hija, Sarah.

Mediante su cuenta de Twitter, Sarah Dunsworth dio a conocer la noticia mediante un mensaje replicado por diversos medios internacionales.

“Con los corazones tristes y rotos, a la familia de John F. Dunsworth le gustaría que la gente sepa que nuestro increíble esposo, padre y abuelo John Dunsworth falleció”, escribió. “John dejó este mundo pacíficamente después de una breve e inesperada enfermedad. La familia quisiera solicitar que se respete nuestra privacidad durante este tiempo de dolor”, agregó.

Dunsworth participó en las 11 temporadas de esta serie canadiense, además de los especiales de televisión. Actuó además en las producciones “Forgive me”, “Lexx”, “Haven” y “The Drunk and on drugs happy funtime hour”.

Entre su filmografía destaca “Swearnet: The movie”, “Beat down”, “Take this Waltz”, “Stuck”, “The conclave”, “The riverman”, “Sleep muerder”, “A hole in one”, “Blessings”, “Virginia´s run” y “A glimpse of hell”, sólo por citar algunas.