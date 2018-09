Fake news provoca movilización de usuarios en las redes sociales

NUEVO LAREDO,TAM.-La falsa información del robo de una niña, reportada por medio de redes sociales, se volvió viral en esta frontera, aunque se trata de una “fake news” que ha sido replicada en diferentes municipios del país.

Tan solo una de las publicaciones, que hizo eco de la información falsa, fue compartida en más de 300 ocasiones, aunque varias personas hicieron notar que no era cierto.

El mensaje subido a Facebook y enviado por WhatsApp por cientos de neolaredenses era el siguiente: Por favor difundan se la acaban de robar pido su apoyo y hagamos oración por ella que pronto la encuentren

Katherine Coralain Trejo Rivas

Tiene 4 años

Difunde con tus contactos x fa gracias 🏻 Tiene pocas horas que pasó….En Nuevo Laredo

Sin embargo, al realizar una búsqueda en Google, se confirmó que se trataba de una falsa información.

Se encontraron cientos de mensajes, que señalaban lo mismo, pero en otras ciudades, Xalapa, Coatepec, Zacatelco, Cholula, así como en diferentes municipios de Chiapas, Veracruz, Guanajuato, Jalisco y en todos los casos fue en 206 y 2017.

«Por favor difundan se la acaban de robar pido su apoyo y hagamos oración por ella que pronto la encuentren Katherine Coralain Trejo Rivas, tiene 4 años. Difunde con tus contactos x fa gracias. Tiene pocas horas qué pasó. Se la arrebataron a su mama en la calle capricornio hace 2 hrs. Aquí en Xalapa en el sumidero », señala el mensaje difundido en redes sociales y que el jueves se hizo viral en Nuevo Laredo.

El mensaje fue enviado y reenviado cientos de veces. Aunque muchas personas se dieron cuenta que era falsa la informacion, justificaban que era para mantenerse unidos “hasta que las autoridades confirmen que es falso”.

Lo mejor es no prestarse para difundir esa información imprecisa y falsa. Si no está seguro de lo que va a compartir, mejor no lo comparta.