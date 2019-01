Facultad de Enfermería realiza homenaje a enfermara por acto heroico

NUEVO LAREDO, TAM.- Este domingo por la mañana como cada año, en la Facultad de Enfermería se realizó el homenaje a la enfermara quien en vida llevó el nombre de María de Lourdes Durán Vázquez, que hace 40 años ofrendo su vida para salvar la de sus semejantes en un acto heroico.

En este homenaje estuvieron presentes familiares, personal directivo y docente de la facultad, quienes recordaron en el “Día de las Enfermeras”, el valeroso acto que Lourdes realizó, también se colocó una ofrenda floral en su obelisco, así como un minuto de silencio.

María Graciela Durán de Contreras, hermana mayor de María de Lourdes, mencionó que su hermana siempre sigue viva en la mente y corazón de toda la familia, por lo que para todos es uno honor asistir cada año a este homenaje, que cada 6 de enero realiza la Facultad de Enfermería.

Precisó que fue en 1979 cuando María de Lourdes perdió la vida, pues al salir de su turno nocturno tenia pocos minutos de haber llegado a su casa, cuando escuchó un estruendo que provenía de un poste de energía eléctrica, donde dos niños estaban a punto de morir electrocutados.

Por lo que ella se abalanzó hacía ellos salvándoles la vida, siendo este un acto heroico que acabó con su vida, la enfermera era muy noble le gustaba ayudar a sus semejantes, muy dedicada a sus estudios, en ese tiempo tenía poco de haber egresado a la Clínica del Issste.

Añadió que la carrera por la enfermería la inspiración de Lourdes fue su mamá quien había sido enfermera lírica, siendo de las primeras enfermeras del Hospital Civil, siempre fue la ilusión de la mamá de Lourdes que alguien de sus hijas estudiara la carrera de enfermería.

Precisó que su hermana siempre quiso ser médico pero primero tomó la carrera de enfermera, María de Lourdes cursó la primaria en la escuela Primaria Eva Samano, posteriormente en la Secundaria 5, para luego ingresar a la Facultad de Enfermería.

“Cuando falleció tenia 21 años, cuando esto pasó me fueron avisar yo estaba en mi salón de belleza, pero no me dijeron que ya había fallecido, mi dijeron que la llevaban para el hospital, al principio a quienes mi hermana logró salvar de morir, asistían a los eventos”, concluyó.