Facultad celebra día internacional de la enfermera

NUEVO LAREDO, TAM.- Para conmemorar el Día Internacional de la Enfermería, la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en la ciudad rindió un homenaje póstumo a la maestra y enfermera Luz María Landa Gudiño.

En esta ceremonia estuvieron presentes familiares y compañeras de la homenajeada, quienes recordaron algunas anécdotas que pasaron junto a la enfermera.

Selene Nohemi Alarcón Luna, directora del plantel dijo que en el marco del Día Internacional de la Enfermería se realizó un homenaje póstumo a la maestra, ya que fue una de las iniciadoras de la facultad.

“Nosotros estamos disfrutando en este momento del impulso que tuvo ella para solicitar la práctica profesional de los estudiantes, ahora hemos modificado parte de la práctica a más instituciones de salud, vamos a otros lugares donde si hay servicio de enfermería, entonces ella dejó el inicio de la práctica y nosotros hemos mejorado continuando”, subrayó.

Xiomara Campos, estudiante de octavo semestre comentó que desde pequeña le gustaba mucho ayudar a las personas en el cuidado de la salud.

“Ahorita que estoy estudiando enfermería me he dado cuenta que es una carrera muy bonita, sobretodo porque puedes ayudar a las personas cuando más lo necesitan, me gustaría especializarme en quirúrgica u obstetricia, ya estuve presente en cirugías y es muy interesante, eso es lo que me gustaría ejercer”, indicó.

Mencionó que le gusta mucho esta carrera porque es más cercana con el paciente, sin embargo, también es doloroso atender a una persona con una enfermedad terminal.

Por otra parte, Karla Montoya estudiante de cuarto semestre viene de una familia de enfermeros, esto la motivo a estudiar esta apasionante carrera.

“Los pacientes tiene historias que te enamoran, principalmente cuando vez nacer a los bebés, pero también hay casos tristes cuando vez partir a una persona, me gustaría especializarme en obstetricia porque ya estuve en esa área y es muy bonito, lo que me preocupa es ver que los hospitales no tienen muchos recursos y te limita en tu labor, pero uno tiene que ingeniárselas para poder apoyar a los pacientes”, expresó.

Montoya invitó a los jóvenes que se animen a estudiar esta carrera, siempre y cuando tengan vocación de apoyar a las personas que padezcan alguna enfermedad.