Facturas electrónicas afectan a comerciantes

Jaime Mireles, titular de la Canaco dijo que esta situación afecta a los comerciantes porque no pueden facturar. [Agencias]

Jaime Mireles, titular de la Canaco dijo que esta situación afecta a los comerciantes porque no pueden facturar. [Agencias]

NUEVO LAREDO, TAM.- La Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en la ciudad tiene una serie de problemas que dificultan el trabajo del comerciante, tal y como sucede con la facturación electrónica.

Jaime Mireles, titular de la Canaco dijo que esta situación afecta a los comerciantes porque no pueden facturar, ya de que los aproximadamente cinco mil negocios que hay en la ciudad, alrededor de 50 están en esta situación.

“Tenemos problemas con el sistema de facturación electrónica, de hecho es en todos los negocios del país, el sistema de facturación 3.2 que se abrió el año pasado, este año cambia al 3.3, es un sistema mucho más amplio, en donde si usted como dueño de un negocio va a ser una factura tiene que coincidir el catálogo de la factura con el catalogo que tiene el SAT”, comentó.

El funcionario mencionó que si no coincide las facturas no se pueden realizar el trámite hasta que la Secretaria de Hacienda libere el código de facturación del producto o servicio que se va a facturar.

“Hay negocios que desde que inició el año todavía no pueden facturar, este es un problema inherente a nosotros, porque el SAT te bloquea, porque tienes que facturar el código que ellos están estableciendo, el año pasado no existían los códigos, se facturaba de acuerdo a una alta que tenían los comerciantes de bienes y servicios y sobre esta base facturaban”, aseguró.

Enfatizó que a raíz de esto, los comerciantes si han tenido problemas, es por ello, la Canaco está haciendo gestiones para que el SAT de oportunidad cuando menos durante enero facturar con los mismos términos del año pasado.

“Si nos afecta porque no podemos facturar y si no facturamos pues como vendemos, lo que si podemos vender es en mostrador, pero desafortunadamente si hay negocios que están bloqueados porque no pueden facturar, sobre todo negocios en el ramo de servicios”, finalizó Mireles.