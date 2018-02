Facebook ya está probando el botón “No me gusta”

CIUDAD DE MÉXICO.-El botón No Me Gusta siempre ha estado presente en la mente de muchos, casi desde la creación de Facebook. La red social anunció que ya está probando su uso, aunque no quiso admitir que se trata de un botón de “no me gusta” sino de una herramienta para reportar comentarios inapropiados o engañosos.

De acuerdo con TechCrunch, esta funcionalidad está siendo probada por algunos usuarios de Estados Unidos, quienes tienen la oportunidad de ponerle “flechita abajo” a los comentarios en un determinado número de páginas públicas.

Los usuarios podrán seleccionar “Ofensivo” “Engañoso” y “Fuera del Tema” para marcar los comentarios, así Facebook tendrá una herramienta para poder moderar mejor el contenido. Esto ha comenzado a desatar cierta inconformidad en algunos usuarios y expertos en libertad de expresión, quienes ven la herramienta como un mecanismo de censura.

Un gran poder conlleva una gran responsabilidad

¿Quién nos garantiza que de verdad el comentario cae en una de estas tres categorías? Imaginemos un tema de Android vs Apple o una polémica similar dentro de la página de FayerWayer. Cuando un usuario no está de acuerdo con la opinión de otro, lo más fácil es aplicar una manita abajo. En las páginas web los motores de comentarios tienden a favorecer a aquellos con más “me gusta”, sin embargo no siempre son aquellos que aportan algo a la discusión.

Algo que podría considerarse ligeramente positivo de esta opción es que los “No me Gusta” votos negativos de un comentario no serán visibles para los usuarios, sino que serán enviados directamente a Facebook quien analizará cuántos votos negativos tiene el comentario en cuestión. Esta opción es distinta a la de Ocultar comentario, la cual solo lo mantiene visible para el usuario que lo publicó y su lista de contactos.

Facebook se ha mostrado categórico al decir que este no es el botón de “No me Gusta”, aunque en esencia así lo parezca. La red social dijo que solo realizará esta prueba con un número limitado de usuarios en Estados Unidos y no tiene intenciones de ampliarlo a otros países.

Se desconoce cuándo estará disponible o si algún día lo estar. Luego de la polémica generada por las noticias falsas y la intromisión de Rusia en las elecciones de Estados Unidos, Facebook necesita una herramienta que los ayude a combatir este problema y los saque del ojo del huracán.