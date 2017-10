Facebook se cae a nivel mundial

CIUDAD DE MÉXICO.- La mañana de este 11 de octubre de 2017, los servidores de Facebook comenzaron a mostrar un errores al cargar los contenidos de manera parcial o simplemente no mostrar ninguno a nivel mundial.

Una de las primeras señales de que no funciona el servicio, es porque el contenido como imágenes no carga.

Otras funciones como lo videos enlazados a páginas, también se han visto afectados.

De igual forma, los usuarios reportaron el fallo con el hashtag #facebookdown, el cual volvió a ser Trending Topic.

El sitio Outage Report, que fiscaliza el funcionamiento de sitios web, confirmó los problemas.

Facebook is having issues since 11:11 AM EST https://t.co/YbrNS7dpo9 RT if you’re also affected #facebookdown pic.twitter.com/b5q3KqwkKs

Asimismo, la plataforma de fotografías Instagram, tiene problemas para mostrar contenido, así lo han confirmado usuarios en Twitter

Does anyone know if Instagram is down? Nothing will load and I can’t post anything 😡 pic.twitter.com/74W20U0YRV

— Emily (@EmilySMort) 11 de octubre de 2017