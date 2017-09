Facebook permitirá ‘silenciar’ personas, páginas o grupos temporalmente

CIUDAD DE MÉXICO.- Facebook está probando la función “Snooze” que permite a los usuarios suspender temporalmente a personas, páginas y grupos por períodos de 24 horas, una semana o 30 días.

La característica, que actualmente se está probando con sólo un segmento pequeño de usuarios, estará en el menú superior derecho de los mensajes. Los usuarios pueden seleccionar las opciones “Unfollow o Snooze”.

El Snooze permite a los usuarios seguir a la gente de nuevo una vez que ha terminado el plazo de tiempo.

Notice the new #SNOOZE option on #FB today? Sometimes, you just gotta put some people to sleep. 😂😂 #facebook #socialmedia #DREmedia pic.twitter.com/2tWxVWVQeI

— DRE|media by Dré (@dremediaworks) 12 de septiembre de 2017