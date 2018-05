Facebook no ha activado ‘Me enflorece’ y usuarios enloquecen

CIUDAD DE MÉXICO.-Usuarios en Facebook están consternados porque en vísperas del Día de las Madres no se ha activado el ya famoso “Me enflorece”.

A través de redes sociales, algunas personas se han preguntado el porqué de la ausencia de esta flor morada en sus estados cuando en los últimos dos años no ha faltado.

El emoji temporal mostraba una flor de jacaranda y estaba en la barra de “Me gusta” para expresar que la publicación era motivo de orgullo.

¿Será que Facebook se olvidó de las mamás este 2018?

Aquí algunas reacciones:

Me da un chingo de tristeza que este año no pusieron en fb el “Me enflorece” era mi reacción favorita. 🌺🌺🌺

— Roberto Gutiérrez (@Gutierritoos) May 9, 2018

Qué pedo, Facebook?? Ya es 9 de Mayo, ¿dónde está el me enflorece?

— Jesús Rodríguez (@CrizReyz) May 9, 2018

— Rod Mauries  (@rodmauesp) May 9, 2018

Diario abro FB con la esperanza de ver los me enflorece de este año, es 9 de mayo y nada 😩😩😩😩

— Manuel Tirado 🦖 (@manuu_tr) May 9, 2018

Despiértenme cuando regrese el ‘me enflorece’ a Facebook, mientras la vida no vale nada pic.twitter.com/VgHRI1qWHJ

— Edith Herrera (@susunaizankiut) May 9, 2018

Y MUY decepcionada!! Esa gente que se estará creyendo?! Pos estos!! Y las marchas para exigir el me enflorece, amá?!

— Tino Gonzalez (@tinogonza) May 9, 2018

Ya es 8 de Mayo y todavía no llega el “me enflorece” a facebook pic.twitter.com/FPUdBxoaIr

Situación sentimental: Aquí esperando que vuelva él me enflorece 🌚🌸

— Representante de Luis Miguel 💼🌞 (@hugo_twittea) May 9, 2018

Dijeron que a las 12 ya habría el me enflorece y no aparece nada ¡¿Qué estafa es esta @facebook ?! pic.twitter.com/GFECVeUUi5

Me da pendiente que Facebook no haya puesto su reacción de me enflorece si ya es Mayo.

— Fernanda Patiño (@Fery_pa30) May 8, 2018