Facebook e Instagram te dirán cuánto tiempo pasas en la app

CIUDAD DE MÉXICO.-Parece que Facebook se tomó en serio las críticas sobre la adicción que puede causar en sus usuarios y presentó nuevas herramientas para administrar el tiempo que la gente pasa dentro de la aplicación.

Tanto Facebook como Instagram ahora tendrán una función que permitirá a los usuarios poner un recordatorio de cuánto tiempo al día quieren pasar en la app y que mostrará una alerta una vez que se llegue al límite.

Además, está nueva herramienta mostrará en una tabla el tiempo promedio que los usuarios pasan en la app desde sus dispositivos y podrán activar una configuración la cual limitará el número de notificaciones que llegan de Facebook e Instagram en un periodo de tiempo.

De acuerdo con un comunicado, la funciones llamadas Your Time on Facebook y Your Activity para Instagram, llegarán a los usuarios de todo el mundo durante las próximas dos semanas.

Por último, Facebook resaltó que “no es sólo sobre cuánto tiempo pasa la gente en Facebook e Instagram, sino de cómo pasan ese tiempo. Es nuestra responsabilidad de hablar abiertamente sobre cómo el tiempo en línea afecta a las persona — y nos tomamos esa responsabilidad seriamente.

Estas nuevas herramientas son un importante primer paso y estamos comprometidos en seguir trabajando para fomentar comunidades seguras, amables y solidarias para todos”.