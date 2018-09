Facebook Dating quiere reencontrarte con el amor con su nueva herramienta

La red social no quiere competir con Tinder, pero en su lugar se enfrentará a otros jugadores importantes como OkCupid y Hinge

CIUDAD DE MÉXICO.- Facebook debutó con su tan mencionado servicio de citas, anunciado en su conferencia para desarrolladores F8 a principios de este año, en Colombia. La red social no quiere competir con Tinder, pero en su lugar se enfrentará a otros jugadores importantes como OkCupid y Hinge adoptando un enfoque similar al emparejamiento.

Si eres un usuario adulto en Colombia, verás un aviso en la parte superior de las noticias para optar por el servicio de citas. Facebook te pedirá que verifiques tu ubicación usando tu dispositivo y agregará detalles como biografía, ocupación, educación, religión y altura libres. Afortunadamente, te permite elegir géneros no binarios y orientaciones sexuales según The Next Web.

Luego puede agregar fotos de Facebook e Instagram y responder hasta 20 preguntas como “¿cómo es tu día perfecto?” o “¿Qué canción siempre te hace cantar?”

Después de crear tu perfil, puedes elegir preferencias para coincidencias como la distancia (limitada a 100 km), la religión y la altura. Una vez que todo está configurado, verás tus coincidencias sugeridas en la pantalla de inicio del servicio de citas. Solo verás amigos de amigos o desconocidos como partidos sugeridos; amigos o personas bloqueadas no aparecerán en la lista.

Puedes navegar a través de estos perfiles y enviarles un mensaje respondiendo a una de sus fotos o a una pregunta que hayan respondido. Si te quieren, pueden comenzar una conversación, o tocar “sin interés” y nunca volver a verte. Este flujo se asemeja bastante a cómo funciona Hinge, otra aplicación popular de citas.