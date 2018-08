Facebook cuenta el verdadero origen de la reacción de avión

Aunque el emoji sí estaba disponible, muchos usuarios aseguraban que se trataba de un error y no de una novedad de Facebook.

Facebook no ha emitido ningún comunicado relacionado a esta nueva reacción. [Agencias]

Facebook no ha emitido ningún comunicado relacionado a esta nueva reacción. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.-Hoy al mediodía una inédita y oculta reacción de Facebook provocó conmoción entre miles de usuarios. Se trataba de un emoji de avión que se podía activar aplicando unos sencillos pasos y no estaba disponible para todos los dispositivos móviles.

Unocero pudo confirmar que la reacción de avión en efecto existía y hasta un tutorial en video hicieron para que pudieran activarla. Aunque el emoji sí estaba disponible, muchos usuarios aseguraban que se trataba de un error y no de una novedad de Facebook.

Así que decidimos consultar directamente con Facebook México para obtener una versión sobre el asunto de la reacción de avión y oficialmente sí fue un error, no una acción planeada y emprendida por la red social.

“Esta reacción se creó como parte de un hackathon de empleados y no estaba planeada para aparecer en los perfiles de las personas que usan la plataforma”, nos escribió on the record Facebook México.

Así que si no han puesto a prueba la reacción de avión, es mejor que se den prisa, porque basta con un ajuste para que Facebook la dé de baja. No te pierdas la oportunidad de aplicar un “Me Aviona” a tus amigos de la red social.

La entrada Facebook nos cuenta el verdadero origen de la reacción de avión se publicó primero en unocero.