Facebook ahora te dejará compartir imágenes interactivas en 3D

CIUDAD DE MÉXICO.- Facebook presentó hoy todo lo nuevo que ha preparado en conjunto con Oculus, para dar el salto definitivo hacia la interacción en realidad virtual dentro de Facebook Spaces, el proyecto de experiencias inmersivas de la red social que aún está en fase de beta.

Durante la conferencia de desarrolladores Oculus Connect en San José, California, Facebook presentó un puñado de nuevas herramientas destinadas a mejorar la interacción dentro de Spaces. Lo primero que vimos fue la integración de transmisiones en vivo en 360°, como la que Mark Zuckerberg hizo desde un devastado Puerto Rico hace unos días y que tan mal salió en cuestión de opinión pública para el CEO de la empresa.

Pero, aunque parecería que Facebook quiere acelerar nuestra mudanza a los espacios virtuales, todavía no quiere dejar fuera de las experiencias inmersivas a la gente que no cuenta con un visor. Según ellos, quieren “unir a los mundos virtuales y no virtuales”. ¿Que acaso Facebook no es virtual en sí misma? ¿O acaso Zuckerberg quiere decir que Facebook ya es la vida real? ¡Qué pinche miedo! En fin, después de este lapsus tipo Black Mirror, sigamos.

Ahora los usuarios de Oculus Medium podrán crear objetos interactivos en 3D y publicarlos en el news feed de Facebook, desde donde sus amigos podrán verlos y jugar con ellos desde las versiones móvil y de escritorio de la red social.

Además, si te encuentras algún objeto de este tipo que haya publicado alguien más, podrás compartirlo en Facebook Spaces. Así que la función va en dos vías. Finalmente, Oculus destacó que muy pronto abrirán otros soportes para añadir más “tipos de contenido” en realidad virtual.

Fuente: Código Espagueti