Exvocero de Duarte acude a Fiscalía; no lo atienden por vacaciones

XALAPA.- El ex coordinador de Comunicación Social del gobierno de Javier Duarte, Alberto Silva Ramos, se presentó ante la Fiscalía General de Veracruz, para conocer las carpetas de investigación en su contra por las cuales se solicitó su desafuero como diputado federal; sin embargo, se le informó que los fiscales de dicho organismo se encuentran de vacaciones.

El legislador priísta se presentó esta mañana en las oficinas centrales de la Fiscalía para conocer las investigaciones ministeriales y presentar pruebas de descargo, pues –dijo- conoció por los medios de comunicación que se solicitó su desafuero.

“He acudido el día de hoy a la Fiscalía General del Estado, en particular a la Fiscalía de Servidores Públicos toda vez que a través de los medios de comunicación me he enterado que existirían algunas carpetas de investigación sobre mi gestión como Coordinador de Comunicación Social y quiero conocerlas o aportar pruebas de descargo”, explicó.