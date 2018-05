Exposición de pintura en la Casa de la Cultura

NUEVO LAREDO, TAM.- Se inauguró una exposición de pintura realizada por Nadia Ramírez de Salinas que por espacio de un mes estará en la Casa de la Cultura.

Ramírez de Salinas pertenece al grupo de pintura del turno matutino de la Casa de la Cultura en donde agradece a los maestros de pintura Aida Guerra de Heiras y el profesor Miguel Angel Pantoja.

“Desde muy chica me gustaba dibujar y pintar, una vez quedé en tercer lugar de mi salón, pasó el tiempo y me despertó más el deseo de pintar y yo quería aprender. En el 2008 vi una exposición publicada en el periódico, donde expuso mi amiga Gloria Becerra.

“Hoy doy gracias a Dios por el talento que me dio, siento que el me preparó para mi viudez; aunque tenía manera de sostenerme, no quería quedarme sin reserva económica y me dedique a vender y otros en rifas, en este mes de mayo cumpliríamos nuestras bodas de oro y en cambio se hace esta exposición”, indicó.

Las pinturas estarán a lo largo de este mes de mayo y junio.