Explosión en guardería de China; caos tras la tragedia

CHINA.- Una explosión el jueves en la entrada de un jardín de niños en el este de China dejó 7 muertos y 59 heridos, informó la policía. La detonación ocurrió cuando los familiares recogían a los niños al final de la jornada escolar.

La explosión en el jardín Chuangxin, en Fengxian, se produjo a las 16:50 de la tarde y estaba siendo investigada, dijo el municipio de Xuzhou, en la provincia de Jiangsu, en su microblog.

No estuvo claro de inmediato si la explosión ocurrió accidental o deliberadamente.

Videos difundidos en las redes sociales registraron el momento de la explosión y el pánico y la desesperación que se vivió en el lugar.

— youngorxie (@youngorxie77) 15 de junio de 2017

UPDATE: Footage of the moment the explosion occurred near a kindergarten in Fengxian County, Eastern China, at least 40 wounded. pic.twitter.com/nU3cH2qDdX

— News_Executive (@News_Executive) 15 de junio de 2017