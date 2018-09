Explosión de pirotecnia en Coyoacán deja 4 lesionados

CIUDAD DE MÉXICO.-Fausto Lugo, secretario de Protección Civil, informó que cuatro personas resultaron lesionadas, luego de que explotara pirotecnia durante la fiesta patronal de la iglesia del Señor de la Misericordia, ubicada en Plazuela de los Reyes y de las Flores en la delegación Coyoacán.

Dos de las personas heridas fueron trasladadas al hospital para atender sus quemaduras que no son de gravedad, mientras que las otras dos fueron atendidas en el lugar al presentar crisis nerviosas, detalló.

​En entrevista para MILENIO, Lugo dijo que probablamente la explosión se generó por un efecto en cadena con otras áreas donde había más pirotecnia y que los lesionados fueron las personas contratadas para la quema del material explosivo.

El secretario de Protección Civil agregó que cuatro inmuebles aledaños resultaron con afectaciones que no son graves, ya que sólo presentaron ruptura de cristales, pero aseguró que la situación ya fue controlada.

“Está acordonada sobre todo la parte de la azotea donde ocurrió la explosión y las festividades continúan. No tenemos ningún riesgo para seguir con la cuestión de fe de esta parroquia. Ya no hay ningún riesgo porque ya no tienen más pirotecnia”, aseguró.