Expertos no logran identificar el virus usado en ciberataque

CIUDAD DE MÉXICO.- Esta mañana diversas empresas, aeropuertos, bancos e instituciones gubernamentales europeas reportaron un ciberataque en sus sistemas informáticos.

El ataque, que comenzó en Rusia y Ucrania, poco a poco se esparció hacia otros países como Francia, Noruega y Reino Unido.

Cuando un equipo era infectado con el ransomware, aparecía un anuncio en el que se pedía un pago de 300 Bitcoin a cambio de la liberación del sistema, sin embargo la cuenta de correo en la que se debía depositar la cantidad fue suspendida por la plataforma Posteo. Esto significa que aquellos que estaban dispuestos a pagar la cantidad estipulada, perderán sus archivos.

¿Qué virus es el causante?

En un principio, se creía que se trata de Petya, un virus que circuló en 2016 y el cual no sólo encripta los documentos, sino que también sobrescribe y cifra el registro del inicio maestro, según Symantec. Sin embargo, se han registrado variaciones que han hecho creer a expertos que se trata de un malware nunca antes visto.

New strain of #petya ransomware spreading in Europe. Symantec protects as Ransom.Petya #ransomwarepic.twitter.com/CJ6XwQKm3u

— Security Response (@threatintel) June 27, 2017