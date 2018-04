Experto: Benadryl, metacualona afectarían acusadora de Cosby

NORRISTOWN.- La principal acusadora de Bill Cosby pudo haber sido atontada con el medicamento para resfriados y alergias Benadryl o con metacualona, testificó un experto de la fiscalía el jueves en el nuevo juicio del comediante por abuso sexual.

La identidad de las pastillas que Cosby le dio a Andrea Constand antes de un encuentro sexual en su casa en 2004 ha sido uno de los más grandes misterios del caso.

Constand declaró que Cosby le dio tres pastillas azules que la noquearon y que entonces la violó. Cosby, de 80 años, ha dicho que le dio Benadryl para ayudarla a relajarse y que ella consintió la relación.

El doctor Timothy Rohrig, un toxicólogo forense, declaró el jueves que el principal ingrediente en el Benadryl puede ocasionar sedación, confusión e incluso amnesia a corto plazo, así como debilidad muscular y torpeza.

Dijo que el fabricante de Benadryl indicó que produjo el medicamento en pastillas azules hasta el 2010. El sitio web de la compañía muestra una variedad para “alergia y congestión” que actualmente viene en azul.

Rohrig dijo que la metacualona — la droga de fiesta de los años 70 que Cosby ha reconocido que le dio a mujeres antes de tener sexo — también tiende a ocasionar aletargamiento.

Constand dijo que Cosby llamó a las pastillas “tus amigas” y le dijo que la “ayudarán a calmarse”.

Constand testificó que el comediante se negó a decirle de qué eran las pastillas cuando lo confrontó unos dos meses después. Su madre declaró que Cosby le dijo en enero de 2005 en una conversación telefónica que revisaría un frasco con receta y le mandaría la respuesta por correo.

Nunca lo hizo, dijo.

Cosby declaró en un subsiguiente interrogatorio policial que le dio a Constand una tableta y media de Benadryl para ayudarla a relajarse, y entonces le tocó los pechos y los genitales. Dijo que Constand nunca le dijo que se detuviera.

Cosby, en una declaración jurada de 2005 leída ante el jurado por un policía, dijo que obtuvo siete recetas de metacualona de su médico en Los Ángeles en los 70, ostensiblemente por un dolor de espalda, pero que él no las tomaba porque lo hacían sentirse cansado.

Dijo que le dio metacualona a mujeres con las que quería tener relaciones sexuales, usándolas “del mismo modo en que una persona diría, ‘tómate un trago'”.

Rohrig, director de un centro regional de ciencias forenses y de la oficina del médico forense en Wichita, Kansas, calificó la metacualona como “una vieja droga sedante e hipnótica” que en un momento se creyó que era afrodisíaca.

La metacualona es ilegal en Estados Unidos desde 1982. Aún es legal en Canadá y partes de Europa, dijo Rohrig.

The Associated Press no suele identificar a personas que dicen ser víctimas de violencia sexual a menos que éstas lo autoricen, como Constand lo ha hecho.