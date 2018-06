Expareja de Sergio Basáñez confiesa que tiene VIH

CIUDAD DE MÉXICO.-Uno de los galanes más populares de las telenovelas, sin duda, fue Sergio Basáñez quien desde hace tiempo se decía que mantenía una relación con Carlos Esqueda, actor y político originario de Jalisco, quien confesó que es portador de VIH.

Y es que Esqueda fue uno de los personajes más polémicos tras “declararse como la primera persona abiertamente homosexual que se lanzaba por un cargo público en Tlaquepaque y subir unas fotos en las que posaba en calzoncillos y hasta desnudo”, así lo informó la revista TVNotas.

Sin embargo, Carlos Esqueda reveló en entrevista con TVNotas que sí tuvo un romance con Basáñez.

“En marzo pasado lo conocí en las redes sociales; le mandé un mensaje y él me respondió, (…) es un hombre maravilloso que jamás creí que me fuera a hacer caso”, dijo.

Tras varios rumores que surgieron por fotos donde estaban junto, por fin indicó si mantuvieron o no un romance:

“Sí; todos los rumores que había en las redes en torno a mí y a Sergio eran ciertos; comenzamos a salir en marzo pasado, después de conocernos”.

Sobre el tiempo que duró su romance, contó:

“Sólo unas semanas, pero fue un romance muy bonito; me decía palabras lindas, piropos y esas cosas, aunque en el fondo siempre supe que nunca iba a funcionar”.

Esqueda explicó que justo por la manera en que finalizaron su relación sentimental fue que nunca pudo decirle que es portador del Virus de Inmunodeficiencia Humana.

“(Terminamos) por teléfono, cuando hasta él me había propuesto que viajará de nuevo a la Ciudad de México para que conociera a su mamá. He sido muy honesto, pero con Sergio me guardé que tengo VIH, pero siempre me protegí con él”.