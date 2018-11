Exigen solución en manejo de desechos electrónicos

Se pretende es poner orden a los rellenos sanitarios, tomándose en cuenta que de los 43 municipios de la entidad, solamente unos cuantos funcionan como debiera ser y no precisamente por la falta de espacio.

CIUDAD VICTORIA,TAM.-Para el próximo año Tamaulipas deberá de trabajar en la habilitación de un espacio en la cual pueda hacerse la disposición final de desechos electrónicos dijo Sergio Arturo González Mirada al destacar que este relleno sanitario, estaría destinado para la recepción de desechos electrónicos como televisores en desuso, computadoras, calculadoras, pilas, celulares, cargadores entre otros de ese tipo de material.

La idea de este tipo de confinamiento está contemplada para los principales municipios de la entidad, que al final de cuentas, son los que generan ese tipo de material, que desafortunadamente no se separa y por consecuencia, no se le da el tratamiento adecuado, destacó.

El Subsecretario de Medio Ambiente en Tamaulipas destacó que hay localidades que no generan ese tipo de desechos electrónicos o lo que se tiran son cantidades inferiores, como en los municipios de Tula, Palmillas, Miquihuana, Jaumave, San Nicolás, Cruillas entre otros

“Tendría que elaborarse un proyecto ejecutivo para la construcción de ese tipo de rellenos sanitarios y tendrían que ser a la medida de ese tipo de lugares, que son los que generan grandes cantidades de televisores análogos, teléfonos celulares, sus cargadores, computadoras viejas, pilas sobre todo, entre otros productos”, señaló.

A la fecha, supo reconocer que ninguno de los municipios de la entidad tienen un “cementerio” para ese tipo de material electrónico y por consecuencia, de no ser por algunas organizaciones sociales que realizan campañas de acopio, los desechos no tendrían el tratamiento adecuado, porque en Tamaulipas no hay empresas dedicadas al confinamiento.

El funcionario de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente señaló que por lo pronto, lo que se pretende es poner orden a los rellenos sanitarios, tomándose en cuenta que de los 43 municipios de la entidad, solamente unos cuantos funcionan como debiera ser y no precisamente por la falta de espacio

Dijo que de todos, sólo funcionan bien los rellenos sanitarios de la zona ribereña y la cañera del Mante, incluso el de Nuevo Laredo y Reynosa.