Exigen a González Uresti que explique adeudo

El alcalde Xicoténcatl González Uresti no puede pasar por alto al Cabildo, demandó Maricela Guajardo Maldonado.

CD. VICTORIA, TAM.- El alcalde Xicoténcatl González Uresti no puede pasar por alto al Cabildo en el tema de la solicitud de un financiamiento de hasta mil millones de pesos y explicar en qué consiste este proyecto, demandó Maricela Guajardo Maldonado.

“Tenemos que ser claros y no alardear cosas que no podemos llevar a cabo”, demandó la regidora en el ayuntamiento de Victoria.

Ello al comentar el interés manifiesto del alcalde Xicoténcatl González Uresti, de buscar un financiamiento ante el Banco Europeo de Inversiones, que ni siquiera consulto con el Cabildo y a cuyos integrantes, tampoco los ha tomado en cuenta para una explicación.

Es otra de Xico, contradicen versiones, lamentablemente no quisiera pensar que fue un tema electoral pero él tiene que explicar en qué consiste y lo que ha hecho, no se ha acercado con nosotros para explicarnos, aceptó.

La regidora priista señaló que de cualquier forma, si es crédito o financiamiento, seguramente, de alcanzar a ser autorizados para su obtención, se va a tener que pagar a la citada Banca.

“Esa propuesta, comentario del alcalde no tenemos base alguna, no nos ha dicho nada al respecto donde se nos exponga, que nos diga la forma, de qué se trata, hacía dónde va, dice que no es préstamo que es financiamiento, al final de cuentas es lo mismo”, dijo.