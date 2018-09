Exhortan a tramitar testamento con descuento

NUEVO LAREDO, TAM.- Como cada año durante septiembre, se celebra el Mes del Testamento, ofreciendo un ahorro importante para las familias que deseen heredar sus bienes a sus seres queridos.

“Ya empezamos desde el primer día de septiembre, estamos en el mes del testamento, y queremos decirles que aunque no es un trámite gratuito, si se llegan ahorrar entre 50 y 60%, porque un costo normal por así decirlo va desde los 2 mil 500 pesos, y con este descuento sin duda ahorrarían bastante”, comentó Ricardo de la Fuente Téllez, presidente del Colegio de Notarios de Nuevo Laredo.

En cuanto a los problemas que podría tener una familia de no tramitar su testamento, es precisamente eso, dejar sus bienes intestados a su esposa, esposo e hijos, ya que de no ser así no todos los bienes pasan a la persona en vida, quedado el 50% a disposición de las autoridades o sin un propietario.

El presidente de los notarios, reconoció que poco a poco la cultura de realizar testamentos, ha ido en aumento esto quiere decir que la gente cada vez más se acercan a tramitar sus testamentos, cuando anteriormente eran muy pocos, siendo que en la actualidad cada mes de septiembre se tramitan de 250 a 300 testamentos.

Para finalizar de la Fuente Téllez, dijo que en este descuento participan los más de 30 notarios públicos, que hay en la ciudad aplicando por igual el descuento que se otorga durante el mes del testamento.