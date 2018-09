Exhortan a dueños de bares a actualizar datos

NUEVO LAREDO, TAM.- Luis Enrique Pedroza Lomas, director de Comercio Informal, Alcoholes y Espectáculos Públicos de Nuevo Laredo, encargado de verificar también los establecimientos con bebidas alcohólicas, hace un llamado a los propietarios de algún negocio de este giro, para que actualicen sus datos.

Enfatizó que al realizar esta actualización, se hace inmediatamente la liberación de su cartoncillo original de la licencia de alcoholes, teniendo un aproximado de 100 negocios que no han realizado precisamente esta actualización de datos.

“Quiero aclarar que al no hacer este trámite de actualizar sus datos, no es que anden mal, si no que con ellos se libera su cartoncillo original únicamente, y de no tenerla no pueden exhibirla en su negocio, y quien no la tenga a la vista, es acreedor a una sanción”, finalizó.