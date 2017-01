Exhorta Salud a protegerse de las bajas temperaturas

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La Secretaría de Salud de Tamaulipas pidió a la población extremar medidas ante el arribo del frente frío número 21, evitar el uso de braceros dentro de los domicilios y acudir a los refugios temporales si sus viviendas no tienen la debida protección contra las bajas temperaturas.

La dependencia estatal cuenta con vacunas contra la influenza, así como medicamentos e insumos en hospitales y centros de salud para hacer frente a la actual temporada invernal.

La dependencia exhortó a proteger adecuadamente a niños y adultos mayores, usar gorros y bufandas, consumir alimentos ricos en vitamina C, no automedicarse y acudir con su médico si presentan cuadros gripales.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, la masa de aire polar que impulsa al frente frío ocasionará lluvias y bajas temperaturas en Tamaulipas durante el fin de semana.

Como parte del programa Temporada Invernal, la Secretaría de Salud tiene por objetivo reducir los riesgos y daños a la población originados por las infecciones respiratorias agudas (IRAS), intoxicaciones por monóxido de carbono, quemaduras e hipotermias.

Se destacó la importancia de vacunar contra la influenza a los niños de seis meses a 5 años de edad, embarazadas, adultos mayores de 60 años, diabéticos no controlados, personas con enfermedades cardiacas, VIH, obesidad, enfermedades renales, y cáncer.