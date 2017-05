Exhorta Protección Civil a reportar panales de abejas

NUEVO LAREDO, TAM.- Ante la llegada del verano, que representa el arribo de abejas y avispas en Nuevo Laredo, Omar Enriquez Sanchez director de Protección Civil y Bomberos exhortó a la ciudadanía a no ahuyentar a los insectos ni tratar de matarlos porque pueden atacar y poner en riesgo su vida.

“El verano es temporada alta para abejas y avispas, estos insectos redoblan su actividad cuando las temperaturas son más elevadas, por tanto su presencia se multiplica, de haber un panal en la vivienda pedimos a la ciudadanía nos llamen para acudir y deshacernos del mismo.

Es importante se alejen de los insectos, ya que al tratar de matar a una abeja despide

feromonas que alertan al panal y podría originarse un ataque masivo”, señaló el director.

Las recomendaciones son las siguientes: las abejas comunes son atraídas por la fragancia de las flores, los colores brillantes y la superficie de aguas tranquilas, es conveniente no usar ropa de colores vivos ni perfumes muy fuertes, no acercarse a panales de abejas ni a nidos de avispas.

En caso de que una abeja o avispa se sitúe en el cuerpo es mejor no intentar matarla ni espantarla, la mejor opción es permanecer quieto o hacer sólo movimientos lentos hasta que la abeja o avispa se aleje.

No manipular frutas y en general comidas al aire libre, no acercarse a los cubos de basura en la calle y advierta a los niños de no tirar piedras o ramas a los nidos de los insectos.

Si son picados por abeja y es alérgico, deberá aplicar el tratamiento de inmunoterapia con alérgenos o vacuna para la alergia, su objetivo es producir la desensibilización al veneno y se trata del único tratamiento que puede prevenir e incluso llegar a curar la alergia de las abejas o avispas.