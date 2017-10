Exhiben a uno de los coaches de Dolphins inhalando un polvo blanco

MIAMI.- El coach de la línea ofensiva de los Miami Dolphins, Chris Foerster, se encuentra en el ‘ojo del huracán’, ya que en redes sociales se filtró un video donde aparece aspirando un polvo blanco que supuestamente sería cocaína

En una secuencia de apenas 56 segundos, se puede observar a Foerster inhalar una especie de polvo con un billete de dolar, lo que levanta las sospechas si el entrenador estaba consumiendo algún tipo de droga.

Por medio de un comunicado, el cuadro de Miami indicó que están al pendiente del video, sin embargo por el momento no tienen ningún comentario al respecto.

Foerster llegó al equipo de la Florida para esta temporada, siendo su segunda etapa con los Dolphins, ya que anteriormente había participado con ellos en 2004, en uno de tantos equipos de su larga carrera en el mundo del futbol americano.

Tras el escándalo, al entrenador no le quedó de otra más que resignarse y renunciar a su cargo para enfrentar las consecuencias por sus actos. “Renuncio a mi puesto con los Miami Dolphins y acepto toda la responsabilidad por mis actos. Quiero disculparme con la organización y por ahora mi único objetivo es buscar ayuda con el apoyo de mi familia y profesionales médicos”, escribió Foerster en un comunicado.

