Exfutbolista Beckham, reconocido con Premio del Presidente de la UEFA

NYON.- El ex futbolista inglés David Beckham fue anunciado como el virtual ganador del Premio del Presidente de la Unión de Asociaciones Europeas de Futbol (UEFA, por sus siglas en francés) de este año, que se le entregará en la ceremonia de premiaciones a finales de este mes.

Dicho reconocimiento nació en 1998, cuando le fue otorgado al ex presidente de la Comisión Europea Jacques Delors, y se entrega de manera anual en la cita de premios de la UEFA, que tendrá lugar en Mónaco el próximo jueves 30 de agosto.

El actual titular de la UEFA, Aleksander Ceferin, publicó un video en la página oficial del organismo rector del futbol europeo, en el que explica que eligió a Beckham por sus logros dentro y fuera del terreno de juego, elogiándolo y describiéndolo como “un verdadero icono de futbol de su generación”.

“Es un honor para mí recibir el Premio del Presidente de la UEFA… “Durante mi carrera siempre di el 100 por ciento y traté de mantener los valores del trabajo en equipo y el juego limpio, y estoy orgulloso de unirme a la ilustre lista de jugadores que anteriormente han ganado este premio”, dijo el inglés de 43 años a través de la página oficial del Manchester United.

El ex número siete de los Red Devils realizó 394 apariciones durante su década con el United, anotó 85 goles y consiguió seis títulos de la Premier League, además de la Champions League de 1999, que fue la primera y única ocasión que un equipo inglés consiguió el triplete.

Con la selección de la rosa, se metió al selecto club de jugadores en rebasar el centenar de apariciones, luego de 115 apariciones en las que logró 17 goles y jugar en tres Copas del Mundo.

Tras su exitosa carrera en la que deambuló por grandes equipos como el Real Madrid, AC Milan, LA Galaxy y Paris Saint Germain, Beckham también es reconocido por su trabajo altruista fuera del campo para ayudar a mejorar la calidad de vida de quienes viven en condiciones difíciles y pobreza.

En 2015, creó “7: The David Beckham UNICEF Fund”, cuyo objetivo es ayudar a los niños, al trabajar cuestiones como el acoso escolar, la violencia y el matrimonio infantil, así como garantizar que los jóvenes tengan la oportunidad de asistir a la escuela y recibir educación.

“Mi carrera en el futbol me permitió participar activamente para ayudar a mejorar las vidas de numerosos niños en todo el mundo en cooperación con UNICEF y me complace enormemente poder devolver algo a la sociedad”, explicó el ex astro del futbol inglés.