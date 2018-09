Exdirector de Semefo en Jalisco niega responsabilidad por traslado de cadáveres

CIUDAD DE MÉXICO.- El exdirector del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Luis Octavio Cotero Bernal, negó que el traslado de 157 cadáveres en un tráiler fuera su responsabilidad, ya que es el Ministerio Público la instancia que dispone de los cuerpos no reclamados; y que, desde hace dos años, la Fiscalía tomó la decisión de rentar el vehículo ante la saturación del Semefo que trabaja al 200 por ciento de su capacidad.

Así lo expresó Cotero Bernal en entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, y agregó que él fue solo un “instrumento para engañar a la sociedad”, porque no tiene responsabilidad, facultades, ni presupuesto para disponer de los cadáveres y su traslado.

Al respecto, el exfuncionario afirmó que el tráiler en movimiento con 157 cadáveres se debió a que el Semefo es insuficiente; que para no tener los cadáveres “en el suelo, descomponiéndose a gran velocidad”, se decidió rentar el tráiler; agregó que dichos cuerpos serían llevados a una bodega pero que, ante el reclamo de los vecinos por los olores fétidos, fue que tuvieron que moverlo.

“No sé de quién es la bodega, ni quién la renta. No tengo más información porque yo no lo contraté, el tráiler yo no lo pago. El tráiler está en movimiento porque se trata de atender los reclamos de la gente, porque no acepta tenerlo en ninguna parte. La Fiscalía tiene la problemática a tal grado que, donde se construía un cementerio forense, la gente se opuso y se suspendió la obra”, indicó Cotero.