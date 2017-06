Ex novia de Eleazar Gómez lo acusa de agresión y violencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La modelo Vanessa López reveló el verdadero motivo por el que terminó su relación de 10 meses con el actor Eleazar Gómez.

En entrevista para el programa “Hoy”, la ex reina de belleza sonorense confesó que debió haber hablado del asunto antes, pero si decidió hacerlo ahora es porque el tema de la violencia contra la mujer no puede silenciarse y porque ha recibido amenazas e intimidaciones telefónicas por parte del actor.

“No había querido decir nada porque no sabía qué consecuencias me podía traer y además he recibido amenazas por parte de él y, bueno, también sirve que toda la gente sabe que si algo me pasa es responsabilidad de él. Porque la violencia contra la mujer es algo que no se puede callar y algo que no es justo y sí fue una relación con mucha violencia física (y) agresión verbal”, expresó.