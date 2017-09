Ex militantes de PRD, PAN y PRI anuncian creación de Frente Pro AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Ex militantes de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), así como empresarios anunciaron este lunes la creación del frente “Con AMLO Unidos Podemos”, encabezado por Elías Miguel Moreno Brizuela, ex senador perredista y ex secretario de Protección Civil de la Ciudad de México durante la gestión de Marcelo Ebrard como jefe de gobierno capitalino.

En conferencia de prensa, los impulsores del frente informaron que no se afiliarán a Movimientos Regeneración Nacional (Morena), pero sí buscarán que sean incluidos en al menos 45 candidaturas independientes de este partido y en los métodos de medición para conseguir cargos por Morena.

Moreno Brizuela, quien también buscó la candidatura independiente la gubernatura de Veracruz, indicó que casi 4 mil personas conforman el frente “Con AMLO Unidos Podemos” con la finalidad de apoyar a Andrés Manuel López Obrador en su camino a la Presidencia de la República.

“El Proyecto de Nación de AMLO, significa la posibilidad real de un cambio profundo por la vía pacífica y democrática. Los miles que integramos esta asociación, hemos decidido apoyar a Andrés Manuel López Obrador para que sea presidente de nuestro país, por congruencia esperamos que los que ya lo apoyan a través de Morena tengan la vocación de inclusión y de apertura”, precisó el coordinador nacional.

Asimismo, criticaron la creación de un Frente Ciudadano por México (PAN, PRD y MC) y lo calificaron como antinatural, inmoral y perverso que tiene el objetivo de evitar a toda costa que López Obrador sea el próximo presidente de México.