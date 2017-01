Ex futbolista del Real Madrid trollea a Ronaldo

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante el homenaje de Cristiano Ronaldo en el Santiago Bernabéu con motivo de su cuarto Balón de Oro diversas ex figuras del conjunto merengue como Ronaldo, Michael Owen y Figo se dieron cita en el inmueble para acompañar al astro portugués en tan emotivo acto.

En la ceremonia se pudo observar el increíble ambiente entre los ex futbolistas merengues situación que se vio reflejada en redes sociales, pues Owen, mejor conocido como “The Golden Boy” trolleó de forma épica a su viejo compañero Ronaldo.

Cabe restar que el ex astro brasileño y Owen fueron compañeros en el Real Madrid al lado de David Beckham, Figo e Iker Casillas.

I thought I was putting the pounds on until I saw my old mate Ronnie! pic.twitter.com/OeuWm23b9s

— michael owen (@themichaelowen) 7 de enero de 2017