Ex de Piqué habla de cómo fue que la cambiaron por Shakira

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque el noviazgo de Shakira y Gerard Piqué siempre ha tenido la atención de la prensa, desde hace siete años no se escuchaba ni una palabra de la que era la compañera sentimental del catalán en ese entonces. La ex novia de Piqué habló de Shakira en un momento en que, asegura, ya esta “todo superado”.

Para Núria Tomás la ruptura con Piqué fue traumática en su momento, pero hoy en día asegura que no guarda rencor ya que él fue un buen compañero. “Gerard es una buena persona y a las buenas personas hay que desearles lo mejor; hace años que la herida quedó cerrada”, dijo la hija del empresario Enrique Tomás.

La joven está concentrada en impulsar su carrera como actriz, y ya ha tenido la oportunidad de participar con algunos roles menores en películas como ‘Bent’, con Sofía Vergara. Dice, también, que en ningún momento se interesó por “rentabilizar sus relaciones” y que por eso al ser la ex novia de Piqué habló de Shakira solo cuando ya había pasado un tiempo prudente.

Respecto a Shakira, dice que no tiene ningún mal sentimiento y que, por el contrario, si escucha una canción de ella en alguna fiesta no dudará en bailarla.

“Me han llamado muchas veces para pedirme entrevistas y siempre he rechazado hablar. No puedo negar que haya estado con una persona con dimensión pública, pero yo nunca he hecho mi relación pública; me traicionaría a mí misma. No tengo nada que contar de mi vida privada y si no fuese actriz, tampoco sobre mi vida profesional. La diferencia con otra pareja es un apellido, los sentimientos son los mismos”, sentenció.