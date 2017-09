Evita choque y vuelca

NUEVO LAREDO,TAM.– Para evitar chocar por alcance contra otro vehículo, una mujer perdió el control de su auto, invadiendo el carril contrario, impactando un carro y volcándose.

Ana Loya, de 30 años, residente en la colonia del Issste, resultó lesionada en el encontronazo. Fue auxiliada por paramédicos de Protección Civil y Bomberos, que la llevaron al Seguro Social, para su atención médica.

De acuerdo al reporte oficial, Ana Loya conducía una camioneta Ford Explorer modelo 1997, placas del estado de Texas, circulando de sur a norte por el Segundo Anillo Periférico.

Metros antes de llegar a la intersección con la calle San Armando, la mujer pierde el control de su vehículo, para evitar chocar por alcance contra otra unidad, que circulaba delante de ella.

La Ford Explorer cruza hacia los carriles contrarios, donde choca contra un Ford Fusión modelo 2007, manejado por Juan Angel Hernandez, de 44 años.

Tras el impacto inicial, el vehículo manejado por la mujer, se volcó y la conductora resultó lesionada.

“Venia por Segundo Anillo Periférico y alguien se me atravesó y maniobre para no chocarlo y ya no supe”, fue lo declarado por Ana Loya a elementos de Tránsito y Vialidad Municipal.