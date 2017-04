Eventualmente, México pagará el muro de alguna forma: Trump

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retomó públicamente sus amenazas de hacer que México pague el muro fronterizo que el presidente quiere construir en la frontera entre ambos países.

En un mensaje en Twitter Trump escribió: “Eventualmente, pero en una fecha posterior para que nosotros podamos empezar antes, México pagará, de alguna forma, por el necesario muro fronterizo”.

Eventually, but at a later date so we can get started early, Mexico will be paying, in some form, for the badly needed border wall.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 de abril de 2017