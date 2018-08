Evaluarán cada tres meses en Secundaria

Se evaluará a los estudiantes de manera trimestral y no cada dos meses como se hacía hasta el ciclo escolar pasado

Durante el Consejos Técnicos Intensivo que se les otorgara hace dos semanas, fue cuando se les dio a conocer esta forma de evaluar que aún no se ha definido. [Gabriela González/ Líder Informativo]

Durante el Consejos Técnicos Intensivo que se les otorgara hace dos semanas, fue cuando se les dio a conocer esta forma de evaluar que aún no se ha definido. [Gabriela González/ Líder Informativo]

NUEVO LAREDO, TAM.- En espera de recibir los lineamientos sobre la manera cualitativa o cuantitativa de calificar, es como se encuentran maestros de nivel secundaria, una vez que mediante el Nuevo Modelo Educativo se evaluará a los estudiantes de manera trimestral y no cada dos meses como se hacía hasta el ciclo escolar pasado.

Emilio Castillo Hinojosa, director de la Secundaria Técnica Número 32 Licenciado Adolfo López Mateos, explicó que durante el Consejos Técnicos Intensivo que se les otorgara hace dos semanas, fue cuando se les dio a conocer esta forma de evaluar que aún no se ha definido.

“De acuerdo a la Reforma Educativa y al Nuevo Modelo Educativo, antes en cada bimestre se evaluaba, es decir cada dos meses, ahora será de tres lo que se llama trimestrales por año. Los ámbitos del alumno que se evaluarán son el académico y el psicosocial”, explicó.

Dijo que el área académica será una evaluación cuantitativa y en cuanto a lo social y emocional será un evaluación cualitativa.

“Cuantitativa significa a que vamos a ponerle un número a la calificación y cualitativa vamos a esperar a que nos digan si van a ser numérica o si va a ser de letra ABCD. En el Consejo Técnico Intensivo, esas evaluaciones hasta cierto punto nos destantean, al igual que cuando entraron las evaluaciones bimestrales porque antes era mensualmente”, señaló.

Con este sistema de evaluación trimestral, los padres de familia deberán estar al pendiente de las calificaciones de sus hijos que les serán entregadas para firmar durante los meses de noviembre, marzo y julio.

Castillo Hinojosa consideró que la evaluación cuantitativa no será la que determine si pasa de grado o no el alumno, ya que esto se determinará a través de la asistencia. Para el que no pase a siguiente grado deberá de tener el 80 por ciento de asistencias durante todo el ciclo escolar, de lo contrario repetirá el año.