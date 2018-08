Evalúan nuevos horarios para agilizar carril sentri

NUEVO LAREDO.-Autoridades de los dos Laredos, sostuvieron una reunión este jueves, en las oficinas del Sentri de Laredo,Texas con el propósito de agilizar el tráfico vehicular del carril express que se cambió al Puente Internacional No.1

En la reunión se propuso utilizar el Puente Internacional No.1 en su totalidad para servicio del Sentri en horarios específicos de 6 a 10 de la mañana de lunes a viernes y de 6 de la mañana a 1 de la tarde sábados.

La propuesta será evaluada por autoridades norteamericanas, quienes decidirán si se pueden hacer estos cambios para agilizar el tráfico vehicular del sentri.

A dos meses de poner en marcha el carril sentri en el Puente Internacional No. 1 a solicitud de las autoridades de Laredo, Texas existen opiniones encontradas entre los usuarios por este cambio.

La modificación del cruce vehicular para acceder al carril sentri, se realizó por las obras de modernización de la garita del Puente Internacional II del lado americano, trabajos que obstruyen los carriles para los usuarios de este servicio.

Ante esta petición, autoridades del gobierno municipal externaron en su momento su preocupación al reconocer las posibles complicaciones que surgirían al transferir cuatro mil unidades que registra el aforo del Sentri, a un sólo carril con una sola caseta, cuando anteriormente este servicio se distribuía hasta en cuatro módulos de revisión.

En la reunión estuvieron presentes, Rafael Pedraza, presidente municipal en funciones de Nuevo Laredo; Enrique Rivas, presidente municipal con licencia de NLD; personal de Tránsito y Vialidad de esta ciudad; Emilio de la Garza, de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE); Arsenio Campos Santos Coy, subdelegado de Operación Zona VIII, Edgar Parra de Asuntos Binacionales del Municipio en Laredo Texas, así como Javier Peña Chief SENTRI/Global Entry / Professionalism Service Manager Port of Laredo / OFO y Jesse Barrera Chief of Staff for the Port of Laredo /OFO de Customs and Border Protection (CBP) de Laredo Texas.