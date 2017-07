Evacuan vuelo de Aeroméxico por explosión de neumático

CIUDAD DE MÉXICO.- La tarde de este domingo se reportó la evacuación del vuelo de Aeroméxico 698 que cubría la ruta Ciudad de México-Boston.Pasajeros del avión B737 indicaron, a través de redes sociales, que el desperfecto ocurrió cuando el avión intentaba despegar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y un neumático explotó, provocando un pequeño incendio que fue rápidamente controlado.

Crazy video of our aeromexico flight en route to Boston. Emergency evacuation pic.twitter.com/I657YBQXsZ

— Ryan Edwards (@ryane3459) 16 de julio de 2017