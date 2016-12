Evacúan la Trump Tower por ‘paquete sospechoso’

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de encontrar un paquete sospechoso al interior de la Trump Tower, el edificio ha sido evacuado por personal de la policía de Nueva York.

Autoridades de la Policía de Nueva York se presentaron de emergencia al lugar para evacuar la zona. Además, elementos del Departamento de Bomberos acudieron al lugar.

Policía evacúa vestíbulo de Trump Tower en lo que se investiga reporte de un paquete sospechoso.

El video publicado en Twitter por una persona que se encontraba en el lugar muestra a algunas personas apresurándose para salir por las puertas del vestíbulo.

El presidente electo, Donald Trump, vive en el rascacielos, donde también se ubican sus oficinas. Sin embargo, actualmente se encuentra en su propiedad de Mar-a-Lago en Florida.

Andy Martin, un joven de 16 años originario de Huntington, un suburbio de la Ciudad de Nueva York, visitaba Manhattan con su familia. Afirmó que las personas fueron evacuadas “rápidamente” y que los policías les pedían a gritos a las personas que salieran del lugar.

Sin embargo, reportes de la policía señalan que el denominado ‘paquete sospechoso’ que provocó la gran movilización fue una bolsa que contenía juguetes.

Reports of an evacuation at Trump Tower. Another drill? pic.twitter.com/7HzGulRc0H

