Eva Cadena declina a candidatura de Morena; “caí en un error y lo asumo”

CIUDAD DE MÉXICO.- Eva Cadena declinará a la candidatura de la presidencia municipal de Las Choapas, Veracruz, luego de aparecer un video en el que recibe 500 mil pesos en efectivo de una persona aún no identificada.

“Voy a declinar mi candidatura para no afectar la imagen del Partido y la del licenciado Andrés Manuel”, dijo en entrevista con la Primera Emisión de Noticias MVS.

La candidata externa de Morena reconoció que recibió los fajos de billetes en el Hotel Terranova de Coatzacoalcos, al que acudió para sostener un encuentro con una presunta representante de empresarios preocupados por la seguridad e interesados en conocer el proyecto de Andrés Manuel López Obrador.

“Fui en la confianza de que eran empresarios que querían hablar del proyecto. Yo aclaré que no soy cercana al licenciado (porque) no tengo un acercamiento personal o privado”, dijo la también empresaria en entrevista con Luis Cárdenas.

Cadena Sandoval habría referido en ese encuentro que intentaría acercarse e López Obrador, en el marco de la gira por Veracruz, pero que él nunca tuvo conocimiento de esa reunión.

“Yo no creo que les acepten un apoyo de ese tipo”, habría dicho la diputada local con licencia a su interlocutora, una mujer de cabello corto y rojo, de aproximadamente 40 años quien no se identificó. Sin embargo, esa parte del video habría sido editada por lo que pedirá réplica a El Universal. “Es valido que la gente sepa quién fue quien me ofreció el recurso”, dijo.

La recepción del dinero así como su devolución los habría hecho a título personal y al mismo intermediario, una persona identificada como Alexis García.

“Yo asumo la responsabilidad, me pondré a disposición de la Comisión de Honor y Justicia (de Morena)”, señaló. “Me tocó que me pusieran un cuatro, doy la cara y me pongo a disposición del partido. Caí en un error y lo asumo”, subrayó.

Cuestionada sobre quién podría estar detrás de la entrega del recurso, Cadena Sandoval apuntó que para ella es claro que Morena es el enemigo a vencer en Veracruz, que el PAN ya no es un partido de principios y que podría ser capaz de estar involucrado en el video.

“Morena es el enemigo a vencer, creo que viene del gobierno, viene de los gobiernos contrarios. Perder el poder es perder todo lo que está pudriendo al país. El PAN no es un partido de principios”, señaló.

Previamente la dirigencia nacional de Morena señaló que sería la Comisión de Honor y Justicia la que determinaría el futuro de la candidatura de Eva Sandoval, empresaria con un año de trayectoria en el partido que ha participado en él como candidata externa.

