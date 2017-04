Eva Cadena acusa que nuevo video “está editado”

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que EL UNIVERSAL diera a conocer un nuevo video en el que Eva Cadena, diputada local de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Veracruz, es captada recibiendo más dinero, la política acusó que la grabación está editada.

En días pasados, la ex candidata a la presidencia municipal de Las Choapas quedó envuelta en la polémica debido a que un primer material audiovisual la mostraba recibiendo 500 mil pesos de una persona cuya identidad no se revela.

En el nuevo video, la misma persona no identificada presuntamente le hace entrega de 10 mil dólares en efectivo.

“Ese video, como ya manifesté, está editado”, aseguró Eva Cadena.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, en “Despierta”, la ex panista también señaló que el momento que ilustra la grabación es cuando ella devuelve los recursos que se le dieron durante la primera entrega.

“Ese video que hoy publican es la devolución”, dijo la diputada local de Veracruz.

Según la versión de Eva Cadena, en ese momento se mencionaron “dos nombres” de personas involucradas en la situación, los cuales no se perciben en el material audiovisual: “El video está muy editado, muy cortado. Es muy sospechoso”.

Cadena dijo que decidió interponer una denuncia por la supuesta manipulación de las grabaciones.

“Lo que quiero aclarar es que precisamente por esta situación presenté ayer (miércoles) la denuncia a la Fiscalía”, declaró la morenista.

En la edición de este jueves, EL UNIVERSAL revela que la diputada local por Veracruz y ahora ex candidata a la alcaldía Las Choapas, Eva Cadena Sandoval, regresó, unos días después, por otros 10 mil dólares en efectivo y 50 mil pesos “para su campaña” con la misma mujer no identificada, quien el pasado 6 de abril le otorgó los primeros 500 mil pesos en efectivo para que presuntamente los entregara al líder nacional de Morena y aspirante presidencial, Andrés Manuel López Obrador.

En un nuevo video en poder de EL UNIVERSAL, la mujer no identificada también ofrece a Cadena 5 millones de pesos para López Obrador, en dólares o en moneda nacional. La legisladora se compromete a comentarlo con “ellos”.