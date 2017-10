Europa cierra la última puerta del mercado común a una Cataluña independiente

CATALUÑA.- Desmentida la última bala de la Generalitat de Cataluña para hacer creer a los ciudadanos que su república independiente disfrutaría del mercado común europeo incluso sin estar en la UE.

La Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) desmiente a la Generalitat de Cataluña y cierra la última puerta posible a que una Cataluña independiente pudiera vender sus productos sin aranceles en la UE. Preguntado por este diario sobre qué necesitaría Cataluña para formar parte del Espacio Económico Europeo (EEE), el portavoz oficial de la EFTA, Thorfinnur Omarsson, aseguró que “tal y como establece el artículo 128 del acuerdo, necesita la aprobación de todas las partes contratantes, que son los 28 Estados miembros de la UE y los tres estados de la EFTA en el EEE, Islandia, Liechtenstein y Noruega”. Además, añade que “para formar parte del EEE, cualquier Estado debe ser miembro de la UE o de la EFTA”.

El Espacio Económico Europeo es un acuerdo comercial entre países miembros y no miembros de la UE que permite a estos últimos beneficiarse del mercado interior europeo sin participar en sus instituciones. A la inversa, permiten también acceso privilegiado a su mercado a los países comunitarios.

En un documento elaborado por el Departamento de Economía de la Generalitat a cargo de Oriol Junqueras, publicado el pasado día 15, se aseguraba que, en el caso de que Cataluña fuera expulsada de la Unión Europea, la solución sería entrar en el Espacio Económico Europeo a través de la EFTA. “En cualquier caso, haya acuerdo con España o no, la continuidad en el Espacio Económico Europeo se puede garantizar a través de la EFTA”, sostiene el documento de Junqueras, lo cual desmiente el portavoz de esta organización internacional europea. Sin acuerdo con España es imposible entrar en el EEE.

El rechazo de la EFTA sigue al del presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, que ya ha asegurado reiteradamente que si Cataluña se separa de España quedaría fuera de la UE.

Consecuencias

Cataluña sí podría entrar en la EFTA y tener libre comercio sólo con Noruega, Liechtenstein, Islandia y Suiza, si es que estos países la aceptan por unanimidad como socio. En todo caso, pasaría un tiempo antes de entrar que, el portavoz de la organización asegura que no está definido para ningún Estado que lo solicite.

Tal cierre total por tiempo indefinido de todas las puertas europeas contrasta con que aún ayer, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, sostenía en su carta a Rajoy que la aspiración es “una Cataluña independiente en el marco europeo”.

Para una economía exportadora como es la catalana, quedar fuera del mercado interior sería un alto factor de empobrecimiento y pérdida de empleo. La Generalitat ha defendido además que el mercado europeo sería la alternativa para sus exportaciones a un debilitado mercado español.

El citado informe de Junqueras apostaba que una Cataluña independiente lograría permanecer en la UE, y, “si no, hay mecanismos para asegurar que Cataluña se mantenga en el mercado común a través de un acuerdo bilateral con la UE o a través de la EFTA”.

“Por tanto, probablemente Europa no ponga una alfombra roja a Cataluña desde un primer momento, y puede ser que no se vea representada en las instituciones europeas desde el primer día, pero seguro que se encuentra la manera de no perjudicar ni las exportaciones ni a las multinacionales europeas establecidas en Cataluña”. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha asegurado además que Cataluña quedaría fuera de la Organización Mundial del Comercio en caso de secesión.