Eugenio Derbez dedica emotivo mensaje a su hija Aitana

CIUDAD DE MÉXICO.- Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo felicitaron a su hija Aitana por su cumpleaños número cuatro.

A través de Instagram, el actor de 56 años compartió una foto junto a su pequeña y un mensaje en el que confiesa que no estaba en sus planes volver a ser papá, sin embargo, la existencia de Aitana le ha enseñado a ser mejor persona.

“Un día como hoy, hace 4 años, conocí a Aitana y me revolucionó la vida… No estaba en mis planes volver a ser papá. Nunca pensé salirme de mi zona de confort y empezar otra vez de cero… Y ahora agradezco infinitamente esta nueva oportunidad que me puso enfrente la vida, para tratar de corregir mis errores, para ser mejor papá, no sólo para Aitana, sino también para sus hermanos.

Gracias princesa por llegar a nuestras vidas, porque gracias a ti, me reencontré en tus ojos. ¡Feliz cumpleaños Aitana!!! ¡Te amamos con toda el alma!”

Alessandra Rosaldo también compartió una instantánea de su hija vestida de Blanca Nieves acompañada de cariñosas palabras.

“Acá en Australia ya es 4 de Agosto y estamos festejando el cumpleaños de este angelito que hoy cumple 4 años y que nos tiene enloquecidos y desbordados de amor. Que tu camino sea siempre iluminado y bendecido, que tus alas te eleven a lo más alto y que tengamos la fortuna de acompañarte siempre. Te amamos con toda el alma y con todo el corazón. ¡Feliz Cumpleaños mi niña hermosa Aitana!”.