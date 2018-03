EU no tiene déficit con Canadá; Trump revela que mintió a Trudeau

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump reconoció haber fabricado información sobre el déficit comercial de Estados Unidos con Canadá durante una reunión en la Casa Blanca con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

La revelación fue hecha por el propio mandatario durante un discurso pronunciado en un evento para recaudar fondos políticos, celebrado en Missouri, y del cual el diario The Washington Post obtuvo una grabación de audio que dio a conocer este jueves.

Ante un selecto grupo de hombres y mujeres, Trump dijo que aunque desconocía si Estados Unidos mantiene o no un déficit comercial con Canadá, durante su encuentro con Trudeau insistió en su existencia, pese a la reiterada negativa de su invitado del norte.

“Trudeau me viene a ver. Él es un buen muchacho, Justin. Me dice ‘No, no tenemos un déficit comercial con ustedes, no tenemos ninguno, por favor Donald’”, recordó el mandatario a los donantes, tratando de imitar la voz del canadiense, de acuerdo con el diario.