EU intenta frenar la publicidad política en redes, pero será hasta después de la elección en México

E.U.-La publicidad política pagada en las redes sociales irá casi completamente desregulada durante el actual proceso electoral a pesar de la presencia de “dinero negro” en Facebook y Twitter en 2016, y las revelaciones de la injerencia rusa en los comicios de Estados Unidos.

Eso se debe en parte a que los intentos del Gobierno federal de poner orden en el gasto político en la web han fracasado. El Comisión Electoral Federal (FEC, por sus siglas en inglés) ha estado trabajando en una nueva regla que requeriría más revelaciones sobre quién está pagando anuncios en línea- lo que podría definir directamente los comicios en México– al igual que las reglas existentes para televisión y radio.

El pasado jueves 8 de marzo, la Comisión tuvo que retrasar la votación ya que los republicanos y los demócratas aún no habían acordado un conjunto de reglas estrecho. Los comisionados expresaron su optimismo de que la votación se reprogramaría para la próxima semana ya que los candidatos republicanos y demócratas habían avanzado en un compromiso.

Incluso si llegan a un acuerdo, es poco probable que las nuevas reglas se implementen antes de las elecciones de noviembre. La presidenta republicana, Caroline Hunter, dijo a VICE News que “la comisión se ha mostrado reacia a cambiar las reglas del juego a mitad de temporada electoral”.

Eso fue noticia para la Vicepresidenta Ellen Weintraub, quien ha estado presionando a sus colegas para que adopten importantes regulaciones de anuncios políticos en línea antes de noviembre. “Esa es la primera vez que escucho eso”, dijo. “¿Este es un cambio menor y no puedes promulgarlo antes de las elecciones? ¿De verdad?”

En el Congreso de EU, el principal intento legislativo para regular los anuncios en línea– la Ley de Anuncios Honestos– tampoco ha llegado a ninguna parte. Incluso si se aprueba hoy, y el Presidente Donald Trump lo firmó, un largo proceso de reglamentación que sigue seguramente garantizará que las reformas no se implementarán antes de las elecciones de 2018.

“La FEC ha pasado años sin brindar suficiente claridad sobre cómo las renuncias de responsabilidad deberían aplicarse a los anuncios en línea”, dijo Adav Noti, el ex consejero general y el director principal de litigación de juicios en el Campaign Legal Center . “Es particularmente un problema ahora dado lo que sabemos sobre los anuncios comprados en Rusia durante las elecciones de 2016”.

El hecho de no haber progresado a nivel federal ha frustrado a algunos funcionarios estatales hasta el punto de que intentan regular ellos mismos estas plataformas internacionales. “Tienes una total falta de regulación del espacio de las redes sociales. Estamos a ocho meses de una elección. Debes asumir que va a volver a suceder “, dijo el Gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, en una entrevista telefónica antes de que la asamblea estatal aprobara un proyecto de ley para dar más transparencia a los anuncios políticos en línea.

Después de que Facebook, Twitter y Google encontraron que los rusos alineados con el Kremlin compraron avisos políticos para influir en la opinión pública estadounidense durante las elecciones de 2016, ha habido un intenso debate en el Congreso y en la FEC sobre cómo prevenir la intromisión extranjera similar en los períodos intermedios de noviembre y más allá .

Los funcionarios de inteligencia estadounidenses, incluidos los designados por el presidente Trump, han sido inequívocos en suponer que esperan que el ruso interfiera en los exámenes de mitad de período. “No vemos señales de que se detengan”, dijo Sue Gordon, subdirectora principal de inteligencia nacional, el jueves en el escenario del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

Pero a medida que los períodos intermedios comenzaron esta semana con las elecciones primarias en Texas, Facebook, Twitter, Google y otras plataformas están dejando que se regulen.

Todas las compañías tecnológicas anunciaron en octubre que lanzarían nuevos y más sólidos sistemas de divulgación de avisos políticos justo cuando sus abogados llegaron a Washington para testificar ante el Congreso sobre la interferencia de Rusia en 2016. “Creo que ustedes hacen un gran bien, pero su poder a veces me asusta “, dijo el Senador republicano John Kennedy de Louisiana en una de las audiencias.

En respuesta a una pregunta del Senador Kennedy, el asesor general de Facebook, Colin Stretch, admitió que la compañía podría no ser capaz de rastrear el origen de sus 5 millones de anunciantes mensuales. “Para su pregunta acerca de ver esencialmente detrás de la plataforma para entender si hay corporaciones pantalla, por supuesto, la respuesta es no. No podemos ver detrás de la actividad “, dijo Stretch.

En el futuro, dijo Facebook, requerirá que los anunciantes políticos verifiquen sus identidades. Y la compañía está probando un sistema de revelación de publicidad política en Canadá, con el objetivo de lanzar todo en los EU. Este verano. El portavoz de Facebook, Andy Stone, confirmó que la compañía aún se encuentra en el horario previsto.

Facebook también dijo a la FEC en noviembre que respaldaba los esfuerzos de la comisión para brindar más transparencia a los anuncios políticos en línea. Esa fue una inversión para Facebook, cuyos abogados argumentaron ante la FEC en 2011 que sus anuncios no deberían tener los mismos requisitos de divulgación que la televisión y la radio porque eran demasiado pequeños para incluir el texto adicional. En su lugar, argumentaron que la política de Facebook debería caer dentro de la “exención de artículos pequeños” que se aplica a las plumas y los botones.

“Los formatos de anuncios disponibles en Facebook se han expandido dramáticamente desde ese momento”, dijo la compañía a la FEC en noviembre para explicar su cambio.

“Hoy en día, algunos de los anuncios de Facebook siguen siendo de tamaño limitado, con limitaciones de texto o trucos en función del formato y la ubicación del anuncio. Pero otros formatos permiten flexibilidad creativa adicional. Los anuncios ahora pueden incluir videos, pueden incluir carruseles de desplazamiento de imágenes e incluso pueden cubrir toda la pantalla de un dispositivo móvil “.

Weintraub dijo que ha sido alentada por la respuesta de la compañía de tecnología hasta el momento, pero cree que las reglas voluntarias para la publicidad política son insuficientes. “Los estándares voluntarios son geniales, pero luego, ¿qué sucede cuando el furor se agota y deciden no aplicar esos estándares?”, Dijo.

Pero incluso si la comisión adopta nuevas reglas de divulgación, habrá grandes lagunas abiertas para Rusia u otro actor motivado. Los comisionados de la FEC y los buenos defensores del gobierno dicen que el Congreso no le ha dado a la comisión el poder de regular los avisos de “incidencia política”, incluso si hay una clara inclinación partidista sobre ese tema, como con los derechos de armas o la brutalidad policial.

Muchos de los anuncios rusos publicados durante la elección de 2016 cayeron bajo tal “incidencia política”, incluidos los anuncios de división racial que advierten a grupos como Black Lives Matter.

O como lo expresó Weintraub: “Esta reglamentación no va a resolver el problema”.