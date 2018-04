EU enviará 150 elementos de la Guardia Nacional a Arizona

E.U.-Según el gobernador de Arizona, Doug Ducey, dijo que la próxima semana se enviarán 150 elementos de la Guardia Nacional a frontera con México.

Ducey publicó la información en Twitter.

Our office is working closely with @AZNationalGuard, @DeptofDefense and @DHSgov on plans to deploy approximately 150 national guard members to the border next week

— Doug Ducey (@dougducey) 6 de abril de 2018